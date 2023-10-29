Тренер «Химок» Талалаев: благодарен ребятам, что научились терпеть. Мы способны на многое

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче 16‑го тура Первой лиги, в котором его команда с минимальным счётом обыграла махачкалинское «Динамо» (1:0).

«Выиграли со счётом 1:0 у высокоорганизованной, дисциплинированной, достаточно классной команды, которая возглавляла таблицу. Ребята большие молодцы. Игра была сложной, если в первом тайме стопроцентных моментов, может быть, не было, то по подходам и качеству игры, думаю, мы были выше Махачкалы.

Во втором тайме, как мне с лавки показалось, вообще было доминирование, но моментов это не приносило. Пришлось пойти на определённые риски и перестановки — сдвоили фланги и стали доставлять мяч в штрафную чаще. В конце концов оттуда и пришёл гол.

Благодарен ребятам, что научились терпеть — это уже признаки высокоорганизованной команды, способной на многое. Не хватает немного индивидуального мастерства, так как были моменты, когда хотелось, чтобы принимались более креативные решения и попадали в створ.

Ещё не смотрел статистику, но такое количество ударов мимо, думаю, не наносили ни в одной игре, есть над чем работать», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

После матча 16-го тура махачкалинская команда занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков. «Химки» идут четвёртыми, имея столько же очков в активе.