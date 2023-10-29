Радченко: Промес — один из лидеров в системе Абаскаля. Даже на плохом поле его не хватало

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко высказался об отсутствии форварда красно-белых Квинси Промеса в матче 13-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).

«Промес — один из лидеров в системе игры Абаскаля, мы это видели. Даже на таком поле его не хватало, он может решить исход матча в определённый момент. Здесь искусство тренера, если у тебя что‑то в игре не получается, ты должен это увидеть и что‑то поменять. «Спартак» очень много матчей вырывал в концовках, в дополнительные минуты, сегодня не получилось», — сказал Радченко в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне Промес провёл за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. На данный момент нидерландец восстанавливается после повреждения.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).