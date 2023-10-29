Семак: «Зенит» подсел, по сравнению с прошлым годом мы стали слабее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении команды в турнирной таблице.

«Конечно, «Зенит» подсел. Естественно, с точки зрения эмоциональной и с точки зрения состава, по сравнению с прошлым годом мы стали слабее. Перестраиваемся по ходу сезона: сначала одна схема, потом другая. Системообразующие игроки то есть у нас, то кто-то ушел, кто-то, как те же Марио или Караваев, в сегодняшней игре недоступны были. Поэтому приходится каким-то образом перестраиваться. Будем двигаться. Что касается «Краснодара», абсолютно заслуженно набрали приличный ход. Понятно, что команда, которая ещё ни разу не проиграла, находится наверху турнирной таблицы. Чемпионат длинный, мы будем делать то, что мы можем — выкладываться на 100%. Дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации такие бывают, не всю же жизнь на первом месте идти», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка.