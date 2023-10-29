Гари Невилл: никто не ожидал от «Тоттенхэма» такого фантастического старта сезона

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал лидерство «Тоттенхэма» в АПЛ.

«Это фантастический старт сезона, которого никто из нас не ожидал. После ухода Гарри Кейна это нечто невероятное. Болельщики «Тоттенхэма» в последние годы очень страдали из-за игры и результатов команды, но сейчас этот клуб играет в замечательный футбол.

Они должны наслаждаться этим, но предстоит ещё долгий путь», — приводит слова Невилла ВВС.

28 октября завершился матч 10-го тура английского чемпионата, где встречались лондонские «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счётом 2:1. «Шпоры» остались на первом месте в турнирной таблице АПЛ, укрепив своё лидерство. Команда набрала 26 очков в десяти встречах.