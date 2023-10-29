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Максименко: в матче с «Факелом» «Спартак» бился все 90 минут. Вчера отдали все силы

Максименко: в матче с «Факелом» «Спартак» бился все 90 минут. Вчера отдали все силы
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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями после матча с «Факелом».

«Вчера не получилось забить. Моменты были. Можно было выжимать, но не получилось. Не соглашусь, что у «Спартака» в матче с «Факелом» не было бойцов. Мы бились все 90 минут. Старались как могли. Все силы отдали. Но так получилось, к нашему сожалению, что где-то «Факел» был понаглее и агрессивнее. В какой-то момент не справились с этим, что привело к пенальти», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Воронежская команда выиграла со счётом 2:0. Голами отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками.

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