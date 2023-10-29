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Беллингем выложил фото с экс-тренером «Торпедо» Клотетом после дубля в «эль классико»

Беллингем выложил фото с экс-тренером «Торпедо» Клотетом после дубля в «эль классико»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем в своих социальных сетях выложил фото с бывшим главным тренером московского «Торпедо» Жозепом Клотетом и поблагодарил его.

«Спасибо за всё, Пеп Клотет», — подписал фото Беллингем.

Фото: Личный архив Джуда Беллингема

Испанский специалист, которого в начале октября уволили из «Торпедо», был первым во взрослой карьере английского футболиста. При Клотете игрок в возрасте 16 лет дебютировал за «Бирмингем».

Вчера, 28 октября, Беллингем в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) оформил дубль и принёс важную победу «Реалу» в «эль класико». Англичанин забил первый гол на 67-й минуте с помощью мощного дальнего удара, сравняв счёт. Второй мяч был забит на 90+2-й минуте, когда Джуд спокойно замкнул отскок от Луки Модрича.

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