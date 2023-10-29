Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» — «Урал»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» одержало две победы: в матче первого круга со счётом 2:1, а во втором круге — 1:0.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков за 12 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

Купить билет на матч «Динамо» – «Урал» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»