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«Абаскаль слил игру, Соболев передвигался как инвалид». Быстров — о поражении «Спартака»

«Абаскаль слил игру, Соболев передвигался как инвалид». Быстров — о поражении «Спартака»
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Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева после поражения от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

«Странные слова Абаскаля, что он своей командой гордится. Мы видели в Воронеже одну команду — «Факел», который играл первым номером, на каждом кусочке поля выигрывал свои микродуэли. Абаскаль сам слил эту игру. Двойная замена, когда он убрал Литвинова, который более или менее в центре поля закрывал позицию, и Игнатова, который единственный хотя бы бегал на максимальной скорости.

Соболев сегодня все 90 минут передвигался как инвалид. Просто как ветеран. Так нельзя играть в футбол. Я смотрел весь матч, у него ни одного рывка не было», — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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