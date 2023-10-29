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ЦСКА — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга ЦСКА одержал победу со счётом 4:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0. Соперники встречались в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. Победу одержал ЦСКА — 1:1, 6:5 по пенальти.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 12 матчей. ЦСКА находится на седьмой строчке, заработав 18 очков.

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