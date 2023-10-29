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Фёдор Кудряшов прокомментировал победу «Факела» над «Спартаком»

Фёдор Кудряшов прокомментировал победу «Факела» над «Спартаком»
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Защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов высказался о матче 13-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:0).

«На «Спартак» нас особо не настраивали. У нас есть определённые задачи и моменты, которые мы должны решить. Для нас это была игра за три очка. Мы играли дома — при родных трибунах и сумасшедшей поддержке. Спасибо болельщикам! Нам нужны были три очка. Мы думали об этом, а не то, что это «Спартак», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Факел» одержал победу благодаря голам Евгения Маркова (с пенальти) и Максима Максимова.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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