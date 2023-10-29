Владимир Быстров высказался о воронежском поле

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о состоянии газона в матче красно-белых с «Факелом».

«Для такой команды, как «Спартак», поле — не аргумент для обсуждения. Во все времена играли на плохих полях. Команда выходила, билась и добивалась результата. В Воронеже великолепное поле для Воронежа. Такое бывает, это же форс-мажор. Ну, прошёл дождь. Мы тоже играли в разный футбол, но когда сталкивались с какими-то трудностями, будь то поля, мороз, то команда перестраивалась», — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 28 октября, воронежская команда выиграла со счётом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России. Голами отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Факел» находится на 12-й позиции, у подопечных Сергея Ташуева 15 очков.