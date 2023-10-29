Модрич эмоционально отреагировал на отметку в 500 матчей за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями о том факте, что он провёл 500-ю игру в составе «сливочных».

«Очень горжусь тем, что так много раз представлял этот клуб. Достичь такой цифры в «эль класико», одержав победу в нём, я и не могу просить о большем. Я очень рад, что достиг этой цифры в величайшем клубе в истории. Я пока не осознаю, чего добился в этом клубе. Это большое число. Эти цифры воодушевляют меня, потому не многим игрокам удавалось их достичь», — приводит слова Модрича Marca.

Напомним, в минувшем матче чемпионата Испании с «Барселоной» Модрич вышел на поле на 63-й минуте. Этот выход на поле стал 500-м для Модрича в составе мадридского клуба. В этом противостоянии победу одержал «Реал» со счётом 2:1. Полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем отличился дублем.

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