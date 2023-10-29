Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич эмоционально отреагировал на отметку в 500 матчей за «Реал»

Модрич эмоционально отреагировал на отметку в 500 матчей за «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями о том факте, что он провёл 500-ю игру в составе «сливочных».

«Очень горжусь тем, что так много раз представлял этот клуб. Достичь такой цифры в «эль класико», одержав победу в нём, я и не могу просить о большем. Я очень рад, что достиг этой цифры в величайшем клубе в истории. Я пока не осознаю, чего добился в этом клубе. Это большое число. Эти цифры воодушевляют меня, потому не многим игрокам удавалось их достичь», — приводит слова Модрича Marca.

Напомним, в минувшем матче чемпионата Испании с «Барселоной» Модрич вышел на поле на 63-й минуте. Этот выход на поле стал 500-м для Модрича в составе мадридского клуба. В этом противостоянии победу одержал «Реал» со счётом 2:1. Полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем отличился дублем.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Модрич: мы добились важной победы, все довольны. Беллингем — первоклассный парень
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android