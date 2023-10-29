Радимов: Кордоба, наряду с Кассьеррой, лучший нападающий РПЛ

Футбольный тренер Владислав Радимов поделился мнением о колумбийском нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе. Радимов отметил, что 30-летний форвард является лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги, наряду с футболистом «Зенита» Матео Кассьеррой.

«Я думаю, что, наряду с Матео Кассьеррой, это лучший нападающий чемпионата на данный момент. Для «Краснодара» это вообще определяющий футболист, потому что он может принять, может забить, он техничен, у него удар с двух ног. Он психологически очень хорошо себя держит. Помните матч, когда он «Ростову» забил победный? Думаю, что он стоит своих денег и оправдал их давно. Это ключевая фигура в составе «Краснодара», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».