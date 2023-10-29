Канчельскис: в Италии за Кубок дали по Audi. В Англии так не принято

Бывший футболист Андрей Канчельскис рассказал о системе поощрений в «Манчестер Юнайтед» и других клубах.

«Никаких премиальных после того матча не было (5:0 в дерби с «Манчестер Сити» в 1994 году с хет-триком Канчельскиса — Прим. «Чемпионата»). В Англии так не принято и не будет, думаю. Есть контракты, где всё прописано. В других странах, например, в Италии, в «Фиорентине» могли сделать какой-то презент за определённый матч. Например, за Кубок дали машины Audi. Это приветствуется, но не в Англии. Все относятся к этому с пониманием, никаких проблем нет.

Не могу сказать, что после этого хет-трика отношение фанатов ко мне прямо-таки резко поменялось. Оно изменилось после очень удачного первого сезона. Стабильность — признак мастерства. Люди оценили отношение к клубу, игру на поле. Клуб — превыше всего! Отношение болельщиков ко мне и по сей день нормальное. Спасибо им всем!» — сказал Канчельскис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.