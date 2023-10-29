Игрок «Ювентуса» Камбьязо: это был странный вечер, но я забил очень важный гол

Полузащитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо поделился эмоциями от забитого им победного мяча на 90+7-й минуте минувшего матча чемпионата Италии с «Вероной» (1:0).

«Я забил очень важный гол и невероятно рад этому. Это значимая победа, потому что теперь мы первые в турнирной таблице. Жёлтая карточка? Это было самое замечательное предупреждение в моей карьере (на 90+8-й минуте матча футболист получил жёлтую карточку. — Прим. «Чемпионата»). Это был немного странный вечер, ведь мы создали много возможностей, но нам не повезло в двух эпизодах, в которые вмешался VAR, но всё равно было важным выиграть. Сегодняшний успех придаёт нам уверенность и предвещает хорошее будущее», — приводит слова Камбьязо сайт журналиста Альфредо Педуллы.