Пименов: «Спартак» всё проиграл, «Факел» их полностью перебил

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о матче «Спартака» с «Факелом».

«Если есть решение, что надо играть, то надо было в раздевалке сказать, что будет меньше футбола, но больше борьбы. И физические качества в такой ситуации выходят на первый план. А «Спартак» всё проиграл, «Факел» их полностью перебил. Мы играли в Лиге чемпионов на таком поле, и ничего. Ни Роналдо, ни Зидан, ни Мальдини, ни Гаттузо, ни Пирло, ни Неста ничего не говорили. Не говорили, что это ужас. Они бились», — сказал Пименов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 28 октября, воронежская команда выиграла со счётом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России. Голами отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Факел» находится на 12-й позиции, у подопечных Сергея Ташуева 15 очков.