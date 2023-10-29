«Пари НН» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

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Сегодня, 29 октября, состоится встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Матч пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России команды встречались дважды. В первом круге «Сочи» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1. Во втором круге нижегородцы одержали победу с крупным счётом — 4:0.

В данный момент «Пари НН» находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков после 12 проведённых матчей. «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте, у подопечных Александра Точилина девять очков.