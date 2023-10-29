Андрей Канчельскис: говорю англичанам: «Будете в России — звоните!»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал об отношениях с экс-одноклубниками в Англии.

«Когда приезжаю в Англию, если мне что-то нужно или встречаемся, то общаемся с теми, с кем были вместе в клубе. Если есть вопросы, надо проконсультироваться по футболисту какому-то, могу позвонить. Это не проблема — мне ответят, пообщаемся. Но больше общения, когда приезжаю туда. Я всегда говорю: «Будете в России — звоните!» Все телефоны знаем. Это не значит, что надо каждый день названивать и спрашивать, как дела. Считаю, что лучше общаться вживую. Если есть возможность встретиться, посмотреть футбол и выпить чашку чая, то это не проблема», — сказал Канчельскис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.