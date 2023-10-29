Гвардиола: сейчас «Сити» находится в элите футбола и намерен оставаться в ней в будущем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как клуб позиционирует себя на текущий момент.

«Теперь проект «Манчестер Сити» стал реальностью. Мы хотим оставаться на высшем уровне так долго, как это возможно. Мы не остановимся. Может быть, это неудобно, потому что мы не находились в элите, но сейчас находимся и намерены оставаться в ней в будущем», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 29 октября, команда Гвардиолы сыграет в матче десятого тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. На текущий момент «горожане» занимают третье место в чемпионате Англии, а «красные дьяволы» располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы.