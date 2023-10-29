Евгений Ловчев: «Факел» победил по делу, а «Спартак» оказался не готов к матчу

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о матче 13-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» (2:0).

«По полю я согласен с оценками, что играть на нем тяжело. Но это не отменяет того, что «Факел» победил по делу, а «Спартак» оказался не готов к матчу — команда и тренер видела условия, в которых надо будет играть — это футбол «бей беги». У вас нет другого поля в этот день, вы его не поменяете — значит, приспосабливайтесь к тому, что есть. У вас состав лучше, тренер-иностранец, — покажите класс.

Понимаю, что иностранцам непривычно, но это все отговорки. «Спартак» в целом не из-за поля проиграл. Такие, как Бонгонда, не знают, что такое «бей беги», и получается, не знает этого Абаскаль, когда ставит Бонгонда, который был просто нулевым. Есть футбольные вещи, которые футбольные профессионалы должны знать. Ни к чему ажур, грузите на Соболева, который может продавить и забить, но этого не было. Пытались играть в свой футбол, но до игры же было ясно, что это гиблое дело. Ну не играют по такой земле в пас — тут бьют и бегут. Классный тренер и классная команда это должны понимать.

И второй момент — когда у вас не получается переиграть, надо перебарывать. Характер «Спартака» не увидел, «Факел» в этом компоненте был сильнее. Воронеж и перебегал, и переборол.

Своей игры «Спартак» не показал. Не показал и характера. Команда в 13 турах потерпела пять поражений — это очень много. Абаскаль не очень пока качественный тренер, но с задатками — были матчи, которые любо-дорого посмотреть. Получается, что «Спартак» за большие деньги обучает молодого испанского специалиста. И теперь ситуация такая, что доработались до того, что после каждого матча задаются вопросы, не уволят ли теперь Абаскаля…» — написал Ловчев в телеграм-канале.