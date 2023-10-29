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«Динамо» сыграет с «Уралом» в чёрной форме в честь 94-летия со дня рождения Льва Яшина

«Динамо» сыграет с «Уралом» в чёрной форме в честь 94-летия со дня рождения Льва Яшина
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Сегодня, 29 октября, состоится встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и екатеринбургским «Уралом». Пресс-служба бело-голубых сообщает, что «Динамо» будет играть с «Уралом» в чёрной форме в честь 94-летия со дня рождения легендарного голкипера Льва Яшина.

Фото: ФК «Динамо» Москва

«В знак уважения ко Льву Яшину сыграем с «Уралом» в чёрной форме. Комплект создан в честь лучшего голкипера XX века и обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович совершал вратарские подвиги в тёмном свитере и получил прозвище «Чёрный паук», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 16:30 мск.

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МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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