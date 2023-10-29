Вратарь «Баварии» Нойер: я никогда не думал о завершении карьеры

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос, думает ли он завершении профессиональной карьеры.

«Я никогда не думал о завершении карьеры. Нет, абсолютно нет. Были взлёты и падения, но у меня всегда оставалось желание вернуться на поле. Я здорово справился со всеми проблемами здесь, в клубе. В данном вопросе будет важен ментальный аспект. Придёт ли [усталость от футбола] или нет: я всегда так думал», — приводит слова Нойера журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 28 октября, Нойер впервые с момента, когда сломал ногу, вернулся в стартовый состав «Баварии», которая проводила матч с «Дармштадтом 98» в Бундеслиге. Мюнхенский клуб победил в этой встрече с разгромным счётом 8:0.