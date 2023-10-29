Спортивный директор «Факела»: «Спартак» был бесхарактерным

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов поделился впечатлениями от победы над московским «Спартаком» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«На сто процентов заслуженная победа. В обоих таймах мы доминировали. «Спартак» очень удивил. Как мне показалось, это была бесхарактерная команда. Мне тяжело за них говорить о причинах, могу только сказать о своих впечатлениях от поля. Это бесхарактерная история от многих, больше — от иностранцев. Когда смотришь рядом с полем, это заметно — как будто без разницы. Медина бежит по флангу, делает прострел в никуда, ну и как бы всё равно. Ок — ну ок. И Абаскаль в этот момент хлопает игроку. По мне это смешно.

«Спартак» вышел, увидел и не стал убиваться? Если они так подумали, точно никогда в жизни не будут чемпионами.

Когда перед матчем сказал вам, что будем играть на победу, понимал, что мы к ней готовы. Скажу так: после игры в Оренбурге мы по психологии вышли на чуть другой уровень. Это очень важная тема — прошла история, что мы наслаждаемся одной победой и смакуем её долго. Нет, мы хотим побеждать часто. Это связано и с приходом Сергея Ташуева, и с работой руководства клуба. Ведём беседы о том, что нельзя быть довольным только отдельной победой, удовольствие в том, что ты побеждаешь регулярно, когда ты в первой десятке», — приводит слова Котова «РБ Спорт».