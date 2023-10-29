Нойер объяснил, почему отказался меняться футболками с вратарём «Дармштадта 98» после игры

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер объяснил, почему он отказал голкиперу «Дармштадта 98» Марселю Шуэну в том, чтобы обменяться с ним футболками после минувшей игры команд в чемпионате Германии (8:0).

«Мне очень хотелось оставить себе футболку, в которой я вернулся на поле. Он меня понял, так что всё в порядке. Это не станет проблемой, когда мы встретимся с ним во второй половине сезона. Я всегда обмениваюсь футболками, но сегодня сохраню её», — приводит слова Нойера Kicker.

Напомним, вчера, 28 октября, в матче Бундеслиги «Бавария» играла с «Дармштадтом 98». Нойер вышел на игру с первых минут. Этот матч стал первым, в котором 37-летний вратарь принял участие после перелома ноги, полученного минувшей зимой.