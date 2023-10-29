«Конате отличился в стиле Марадоны». Бубнов — о матче «Зенита» с «Ахматом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (2:1).

«Ахмат» не собирался в этом матче закрываться, а приехал играть в агрессивный футбол. Гости выставили хорошую группу атаки: Конате, Бериша, Ильин, под ними ещё Олейников. Всё это остро атакующие игроки, которые могут и забить, и пас отдать, и обострить. Кстати, Семак ждал такого развития событий, рассчитывал, что игра будет на встречных курсах проходить. Так и получилось в итоге.

Первыми забили гости — классный гол удался Конате, который отличился в стиле Марадоны. Чуть ли не половину команды обыграть, да ещё в Петербурге — мяч вполне можно включить в число лучших этого сезона. Правда, тут «Зенит» не на максимальных скоростях играл — также, кстати, было в игре против «Крыльев Советов». Не знаю, почему так происходит, но команда Семака уже не в первый раз начинает в экономном режиме, а если результата не получается добиться, то добавляет, играет на максимуме, чтобы получить преимущество.

Здесь снова удалось добавить — два гола забили. Оба взятия ворот получились неплохими, но в обоих случаях без оплошности обороны «Ахмата» не обошлось. Челикович две грубые ошибки допустил, позволив забить Сергееву и Кассьерре. В очередной раз могу сказать, что этот тандем успешно играет. Думаю, что Семак, как минимум, до зимнего перерыва продолжит играть в два форварда, тем более у них важные матчи впереди.

Во втором тайме обошлось без забитых мячей, но моменты были. «Зенит» полностью контролировал игру после перерыва: у «Ахмата» подходы имелись, но не явные возможности отличиться. В любом случае команда Ромащенко хорошую игру провела, пускай и проиграла. Не закрывались, не садились глубоко в штрафную, действовали смело, уверенно», — приводит слова Бубнова Sportbox.