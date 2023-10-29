Игрок «Реала» Тчуамени получил перелом стопы и может пропустить до двух месяцев

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени получил травму, из-за которой рискует пропустить от шести до восьми недель. Об этом сообщает Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, было проведено медицинское обследование, которое показало, что у 23-летнего футболиста стрессовый перелом второй плюсневой кости левой стопы. Подчёркивается, что Тчуамени может пропустить все матчи «Реала», оставшиеся в 2023 году.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Текущее трудовое соглашение французского футболиста рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тчуамени составляет € 90 млн.

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