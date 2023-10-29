«Пари НН» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

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Сегодня, 29 октября, состоится встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Матч пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Толстопятов, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Зе Турбо, Боселли.

«Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

«Пари НН» находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков после 12 проведённых матчей. «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте. У подопечных Александра Точилина девять очков.