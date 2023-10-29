На Чемп.Турнирах продолжается регистрация на турниры по большому теннису и EA Sports FC 24
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Приглашаем всех любителей большого тенниса и футбольных симуляторов попробовать свои силы в турнирах с общим призовым фондом 80 000 рублей!
Регистрация в самом разгаре:
Большой теннис (Москва и МО)
EA Sports FC 24
После регистрации не забывайте указывать контактные данные в профиле, чтобы соперникам было проще связаться с вами.
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Комментарии
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