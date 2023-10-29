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Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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На Чемп.Турнирах продолжается регистрация на турниры по большому теннису и EA Sports FC 24

На Чемп.Турнирах продолжается регистрация на турниры по большому теннису и EA Sports FC 24
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Приглашаем всех любителей большого тенниса и футбольных симуляторов попробовать свои силы в турнирах с общим призовым фондом 80 000 рублей!

Регистрация в самом разгаре:

Большой теннис (Москва и МО)
EA Sports FC 24

После регистрации не забывайте указывать контактные данные в профиле, чтобы соперникам было проще связаться с вами.

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