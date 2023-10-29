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«Лилль» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00

«Лилль» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00
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В матче 10-го тура французской Лиги 1 встретятся «Лилль» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Франции в матче первого круга «Лилль» обыграл «Монако» со счётом 4:3, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за девять матчей. «Лилль» находится на пятой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Ницца» (22).

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