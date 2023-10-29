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Кейн объяснил, как решился на удар с центра поля в игре с «Дармштадтом 98»

Кейн объяснил, как решился на удар с центра поля в игре с «Дармштадтом 98»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своём голе в минувшем матче с «Дармштадтом 98» (8:0), когда им было принято решение ударить с центра поля по воротам вратаря соперника Марселя Шуэна.

«Я принял мяч и краем глаза увидел, что вратарь находится в странном положении. Я подумал про себя: «Мы уже впереди с отрывом в четыре-пять голов, так почему бы и нет?», — приводит слова Кейна Kicker.

Напомним, «Бавария» играла с «Дармштадтом 98» в матче девятого тура чемпионата Германии. В этой встрече мюнхенский клуб разгромил соперника со счётом 8:0. Английский нападающий оформил хет-трик в этой игре. Всего в нынешнем сезоне Бундеслиги Кейн принял участие в девяти матчах, в которых отметился 12 голами и пятью результативными передачами.

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