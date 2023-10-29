Форвард «Факела» Марков: поле в Воронеже было идеальное!

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков поделился мнением о состоянии газона в домашнем матче с московским «Спартаком».

«Поле в Воронеже вчера было идеальное, прекрасное! Это самое лучшее поле, на котором я играл за 29 лет. Здесь двух мнений быть не может: играли две команды на одном поле. Мы выиграли! Пускай все говорят, что хотят», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 28 октября, воронежская команда выиграла со счётом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России. Голами отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Факел» находится на 12-й позиции, у подопечных Сергея Ташуева 15 заработанных очков.