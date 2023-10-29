Юран объяснил отсутствие Севикяна в стартовом составе «Пари НН» на матч с «Сочи»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с «Сочи». Встреча состоится сегодня, 29 октября. Начало игры — в 14:00 мск.

«В нормальном настроении, в нормальном состоянии готовились к игре. Был разговор после матча против «Спартака». Такой серьёзный разговор. Мы провели худший матч, так нельзя. Думаю, что меня услышали.

«Сочи» — хорошая команда. То, что она находится на последнем месте, ни о чем не говорит. Очень ответственно нужно подойти к этой игре. Любая недооценка будет чревата.

У Эдгара Севикяна после сборной был неудачный матч. Молодой парень. Есть задумка использовать его, когда нужно будет добавлять. Нормальное явление. Нет такого, что он чем‑то не устраивает», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».