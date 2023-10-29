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«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Кавана (Ланкашир). Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 20 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Ноттингем Форест» заработал десять очков и находится на 15-м месте. На текущий момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет лондонский «Тоттенхэм», у которого в активе 26 очков.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» встречались дважды. В первом круге подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счётом 1:0, а во втором — со счётом 3:2.

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