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«Метц» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00 мск

«Метц» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 29 октября, состоится встреча 10-го тура французской Лиги 1 между «Метцем» и «Гавром». Матч пройдёт на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Метц
Метц
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках Второй лиги. В первом круге «Гавр» оказался сильнее — 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В данный момент «Метц» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, набрав восемь очков после девяти проведённых матчей. «Гавр» располагается на 12-й строчке, у команды, за которую выступает россиянин Далер Кузяев, 10 очков.

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