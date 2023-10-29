Фернандеш: тен Хаг обращается напрямую ко мне, когда хочет что-то донести до команды

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Эриком тен Хагом, а также о том, как нидерландский специалист выстраивает коммуникацию с остальными игроками.

«У меня очень хорошие отношения с тренером. Он определил группу лидеров, с которыми хочет разговаривать. Он обращается напрямую ко мне, когда хочет, чтобы я что-то сказал, передал команде. То же самое у него с другой группой игроков, которые ему близки», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, португальский футболист является капитаном «красных дьяволов». Фернандеш перешёл в английский клуб из «Спортинга» зимой 2020 года.