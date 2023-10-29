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«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
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В матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гвадалупе Поррас Аюсо. Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 11-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал две победы в матчах с «Райо Вальекано»: в первом круге со счётом 2:0, во втором — 2:1.

«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Райо Вальекано» находится на седьмой строчке, заработав 16 очков. Лидирует мадридский «Реал» (28).

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