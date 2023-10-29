«Динамо» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

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В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Макаров, Чавес, Бителло, Смолов, Тюкавин.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» одержало две победы: в матче первого круга со счётом 2:1, а во втором круге — 1:0.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков за 12 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).