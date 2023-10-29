«Оставьте тен Хага в покое». Гвардиола встал на защиту наставника «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, которого критикуют за неудовлетворительные результаты «красных дьяволов» на старте сезона.

«Прошло девять матчей! Всего девять! «Юнайтед» способен победить в 4,5,6 матчах подряд. Когда им удастся это сделать, они будут на вершине. Они будут там. Дайте время. Оставьте тренера в покое, пусть делает свою работу.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему топ клуб – если что-то с ними происходит, об этом говорит весь мир», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 29 октября, «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче десятого тура АПЛ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.