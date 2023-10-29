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Игроки «Пари НН» вышли на матч с «Сочи» с щенками из приюта

В эти минуты проходит встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Перед началом матча футболисты «Пари НН» провели благотворительную акцию, выйдя на поле с щенками из приюта «Сострадание».

В настоящий момент «Пари НН» обыгрывает сочинцев — 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника Николая Калинского. Результативную передачу на свой счёт записал нападающий Хуан Босельи.

Напомним, матч проводится на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пари НН» находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков после 12 проведённых матчей. «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте. У подопечных Александра Точилина девять очков.