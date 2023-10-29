«Какое достижение, легенда!». Беллингем поздравил Модрича с 500-м матчем в составе «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поздравил одноклубника Луку Модрича с тем, что он отыграл в составе «Реала» 500 матчей.

«500 игр, что за достижение, легенда, всегда приятно!», — написал Беллингем в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Беллингема

Напомним, Модрич достиг отметки в 500 матчей за «Реал» во вчерашнем встрече с «Барселоной», выйдя на замену на 63-й минуте игры. В этом матче «сливочные» одержали победу со счётом 2:1, а Беллингем отличился дублем.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. За 500 матчей в составе мадридского клуба хорватский футболист забил 37 голов и отдал 78 результативных передач. Действующий контракт 38-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года.

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