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Нападающий «Баварии» Тель: я забиваю гол каждые 49 минут? Неплохо

Нападающий «Баварии» Тель: я забиваю гол каждые 49 минут? Неплохо
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Нападающий «Баварии» Матис Тель поделился мнением насчёт своей высокой результативности.

«Я забиваю гол каждые 49 минут? Это неплохо. Я рад, что у меня такая статистика. Когда я только перешёл в «Баварию», на меня оказывалось огромное давление, но мои товарищи по команде и тренер помогли мне, и теперь я очень уверен в себе», — приводит слова Теля Bayern & Germany со ссылкой на Telefoot в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Тель перешёл в мюнхенский клуб из «Ренна» в 2022 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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