Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»

В матче 10-го тура французской Лиги 1 встретятся «Лилль» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Лилль»: Шевалье, Диаките, Алешандро, Йоро, Исмаили, Андре, Бенталеб, Гомес, Жегрова, Кавалейру, Языджи.
«Монако»: Кён, Дьятта, Синго, Матсима, Якобс, Закария, Фофана, Минамино, Головин, Балогун, Бен-Йеддер.
В прошлом сезоне чемпионата Франции в матче первого круга «Лилль» обыграл «Монако» со счётом 4:3, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0.
«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за девять матчей. «Лилль» находится на пятой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Ницца» (22).
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