«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: Луис Диас не попал в заявку на матч

Сегодня, 29 октября, в матче 10-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Кавана (Ланкашир). Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Мак Аллистер, Собослаи, Гравенберх, Жота, Салах, Нуньес.

«Ноттингем Форест»: Тёрнер, Айна, Орье, Боли, Мурилло, Ньякате, Гиббс-Уайт, Сангаре, Мангала, Домингес, Эланга.

После девяти туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 20 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Ноттингем Форест» заработал десять очков и находится на 15-м месте. Турнирную таблицу АПЛ сейчас возглавляет лондонский «Тоттенхэм», у которого в активе 26 очков.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» встречались дважды. В первом круге подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счётом 1:0, а во втором — со счётом 3:2.