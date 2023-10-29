Кузяев выйдет на поле с первых минут в матче «Гавра» с «Метцем»

В матче 10-го тура французской Лиги 1 встретятся «Метц» и «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце (Франция). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Метц»: Укиджа, Траоре, Юдоль, Колен, Эрей, Ван Ден Керкхоф, Н'Дюкиди, Сабали, Асоро, Камара, Тетте.
«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Него, Кузяев, Туре, Казимир, Байо, Алиуи, Сабби.
«Гавр» занимает 12-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков за девять матчей. «Метц» располагается на 16-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Ницца» (22).
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