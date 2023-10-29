Юран раскритиковал судейство за назначенные пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Сочи»

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран остался недоволен назначенными пенальти в ворота своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока.

«Насколько эмоциональным был матч? Вы всё видели. «Сочи» на последнем месте, но мы здесь при чём? Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо»? Не рассматривались. Спасибо», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер» и ушёл с флеш-интервью.

Напомним, сегодня, 29 октября, «Сочи» не реализовал два пенальти в матче с «Пари НН» и уступил нижегородцам (0:1). Единственный мяч в этом матче забил полузащитник Николай Калинский.