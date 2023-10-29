Горецка восстановился от травмы и имеет шансы сыграть с дортмундской «Боруссией»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка восстановился после перелома руки и, вероятно, примет участие в грядущем матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, реабилитация футболиста после травмы проходит успешно. Сегодня, 29 октября, он впервые после операции на руке тренировался на базе мюнхенского клуба. Горецка тренировался вместе с вингером Сержем Гнабри, который также проходит процесс восстановления после травмы. Шансы на участие полузащитника в предстоящем матче со «шмелями» оцениваются как высокие.

Напомним, Горецка сломал руку в матче 8-го тура чемпионата Германии с «Майнцем», по ходу которого он был заменён. В той игре «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

Мюнхенский клуб сыграет с «Боруссией» Дортмунд 4 ноября в 20:30 мск.