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Гендиректор «Пари НН»: два незабитых пенальти «Сочи» — какая-то магия

Гендиректор «Пари НН»: два незабитых пенальти «Сочи» — какая-то магия
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Нижегородцы выиграли с минимальным счётом 1:0.

«Игру с «Сочи» я назвал двойным валидольным матчем. Очень тяжёлый и эмоциональный. Два отбитых пенальти — какая-то магия. Но она сама по себе не случается. Это результат физической и психологической работы. Надеюсь, все прекрасно понимают, что это очень большой труд», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Победу «Пари Нижний Новгород» принёс полузащитник Николай Калинский, который отличился на 38-й минуте. Ему ассистировал Хуан Боселли. На 63-й минуте голкипер хозяев Артур Нигматуллин отразил пенальти, на 90+3-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа пробил с 11-метровой отметки выше ворот.

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