Точилин: иногда результат бывает необъективным, в игре с «Пари НН» нам не хватило удачи

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги. «Сочи» не реализовал два пенальти во встрече с «Пари НН» и уступил нижегородцам (0:1).

«Это футбол. В футболе иногда результат бывает необъективным. Качеством игры я доволен. То, что не забили — сказалось на итоговом результате.

Как первый незабитый пенальти повлиял на психологический настрой? Как показала игра, команда после этого ещё прибавила. А второй — мы говорим, что в футболе не бывает удачи, неудач. Всё закономерно, в этой игре нам не хватило удачи.

Что сказал Нобоа, который вышел впервые за долгое время? У нас через два дня следующая игра, надо готовиться», — сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».