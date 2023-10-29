Дубль Мбаппе принёс «ПСЖ» победу над «Брестом» в матче 10-го тура Лиги 1

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:2.

В первом тайме, на 16-й минуте Уоррен Заир-Эмери открыл счёт в матче, выведя «ПСЖ» вперёд. Вскоре, на 28-й минуте нападающий Килиан Мбаппе с передачи Ли Кан Ина удвоил преимущество парижан. Однако под конец первого тайма, на 43-й минуте Стив Мунье отыграл один мяч, а уже в начале второго тайма, на 52-й минуте Жереми ле Дуарон сравнял счёт. В самой концовке встречи, на 89-й минуте Мбаппе забил свой второй гол в матче, принеся победу «ПСЖ» со счётом 3:2.

После данного матча «ПСЖ» располагается на второй строчке в Лиге 1, имея в своём активе 21 очко в десяти матчах. «Брест» находится на шестой строчке, набрав 15 очков в десяти встречах.