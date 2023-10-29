«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт матч в запасе

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гвадалупе Поррасом Аюсо. Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Лежён, Эспино, Лопес, Гарсия, Сисс, Паласон, Трехо, Мумин, де Томас.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Пачеко, Муньос, Траоре, Субельдия, Барренечеа, Субименди, Мендес, Туррьентес, Кубо, Оярсабаль.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начнёт матч в запасе.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал две победы в матчах с «Райо Вальекано»: в первом круге со счётом 2:0, а во втором — 2:1.

«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Райо Вальекано» находится на седьмой строчке, заработав 16 очков. Лидирует мадридский «Реал» (28).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.